La Mécanique de l’Âme – Eh Man He Belfort Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire de Belfort

La Mécanique de l’Âme – Eh Man He Belfort, 10 février 2023, Belfort . La Mécanique de l’Âme – Eh Man He Viadanse Belfort Territoire de Belfort

2023-02-10 – 2023-02-10 Belfort

Territoire de Belfort Autrefois, les Cheyennes appelaient les personnes ayant plusieurs esprits « Eh man hé ». C’est l’histoire d’un homme hé et de ses cinq esprits. Danseurs, acteurs physiques et marionnettistes donnent vie au corps, aux émotions et à l’imagination de Nolan, notre protagoniste, qui, en tant que marionnette, se demande : « Qu’est-ce qui me fait bouger ?

Nolan, ignorant qu’il est une marionnette, va s’engager dans un voyage si incertain que pour faire le premier pas, il devra quitter son état d’immobilité. Un état qui déprime l’être et le transforme en prison et en geôlier à la fois. Personne n’a dit que ce serait facile, car ses illusions, ses rêves, ses espoirs et oui, aussi ses doutes et mes peurs, seront les compagnons qui l’emmèneront dans une recherche dont la réponse dépend de la ferveur avec laquelle il marche. Belfort

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Viadanse Belfort Territoire de Belfort Ville Belfort lieuville Belfort Departement Territoire de Belfort

Belfort Belfort Territoire de Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/

La Mécanique de l’Âme – Eh Man He Belfort 2023-02-10 was last modified: by La Mécanique de l’Âme – Eh Man He Belfort Belfort 10 février 2023 Belfort Territoire de Belfort Viadanse Belfort Territoire de Belfort

Belfort Territoire de Belfort