La Mecanic Vallée les entreprises en mouvement à Cambes Cambes, mercredi 13 mars 2024.

Hervé Danton, délégué général de la mecanic vallée présentera l’association et les derniers travaux en cours travaux rh, mobilités, prospective, cybersécurité, industrie 4.0, nouvelles formations….seront notamment évoqués et discutés.

La plupart d’entre nous a entendu parler de ‘La Mecanic Vallée’ qui fait partie de notre paysage économique depuis le début du siècle. Elle se développe sur un espace économique d’environ 210 entreprises totalisant plus de 12 000 emplois, répartis sur 3 régions (Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes) et 6 départements, et dans 3 principaux secteurs d’activité en mécanique l’aéronautique, l’équipement automobile et la machine-outil. Elle rassemble 205 adhérents représentant 162 entreprises et 43 organismes .

Mais que recouvre cette association ? Pourquoi a-t-elle été créée ? Quels sont ses objectifs ? Quelles sont ses actions ?

visite du centre de formation et conférence

Cambes

Covoiturage depuis Figeac (sur inscription) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 20:00:00

fin : 2024-03-13

Quercypole (Centre de formation de l’Ind

Cambes 46100 Lot Occitanie lafabriquedessavoirs.figeac@gmail.com

