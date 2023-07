Découvrez les secrets de l’architecture de ce bâtiment lors d’une visite guidée La MÉCA – Maison de l’économie créative et de la culture Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Découvrez les secrets de l’architecture de ce bâtiment lors d’une visite guidée 16 et 17 septembre La MÉCA – Maison de l’économie créative et de la culture Gratuit. Sur inscription.

Venez découvrir les espaces de ce bâtiment contemporain conçu par BIG, l’agence d’architecture danoise de Bjarke Ingels.

La MÉCA – Maison de l’économie créative et de la culture 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 47 30 34 67 https://www.la-meca.com [{« type »: « email », « value »: « reservation@frac-meca.fr »}] À l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine et grâce à son soutien et celui de l’État, la MÉCA est la réunion du Frac et des agences culturelles régionales ALCA et OARA.

Cette maison commune, au plus proche de la création artistique, réunit artistes, auteurs, producteurs, réalisateurs, plasticiens, chorégraphes, professionnels de la culture, qui viennent y travailler et créer. Elle est aussi un lieu de découverte et d’expérience pour les publics, auxquels les expositions du Frac et sa programmation culturelle sont dédiées.

À deux pas de la gare Saint-Jean à Bordeaux, carrefour de la Nouvelle-Aquitaine, ce geste architectural, signé BIG, agence de l’architecte danois Bjarke Ingels, associé à Freaks, est pensé comme un lieu pour les artistes et publics, une ruche artistique où se fait et se vit l’art.

Inscrit sur son territoire, le bâtiment joue entre l’intérieur et l’extérieur avec une terrasse panoramique, un lobby où est logé le restaurant le CREM, et une chambre urbaine à arpenter de jour comme de nuit. Proche gare Saint-Jean. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Jean-Christophe Garcia