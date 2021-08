La MÉCA fête le Patrimoine La MÉCA – Maison de l’économie créative et de la culture, 18 septembre 2021, Bordeaux.

### La MÉCA vous propose samedi 18 septembre : expositions, performances, ateliers, visites, espace librairie… ### **Sans réservation** **ALCA – Exposition : Bande dessinée d’aujourd’hui pour auteurs d’hier** 2020 ayant été consacrée “année de la bande dessinée” par le ministère de la Culture, ALCA a souhaité mettre en valeur le patrimoine littéraire de la région en faisant appel à des auteurs du 9e art et a confié au bédéiste Guillaume Bouzard la coordination de ce projet original. **FRAC – Exposition : Memoria : récits d’une autre Histoire** **OARA – OARA – Installation immersive : Panhard PL 17 dans le cadre de « Radio Daisy » de la cie Léna D’Azy** Radio Daisy célébrera la radio de manière poétique, six maquettes mises en son et en lumière et pour décor une voiture Panhard PL 17… **ALCA – Découverte des maisons d’édition du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine** Sélection de plusieurs ouvrages édités par les maisons d’édition et les revues de la région Nouvelle-Aquitaine. **FRAC – Programmation films** Œuvres vidéos de la collection sélection appropriée aux familles **FRAC – Dialogue entre œuvres d’art contemporain et architecture** Carte jeux pour le jeune public (7-12 ans) dans l’esprit jeu de piste Quizz dédié aux adolescents. **FRAC – Œuvre collective (dans l’espace d’exposition)** Avec Isabelle Hautefeuille En lien avec les œuvres textiles de Memoria et en particulier les œuvres de l’artiste Georgina Maxim, chaque visiteur peut s’essayer à la technique du tissage en lirette sur un métier à tisser et participer à une œuvre collective. **FRAC – Activation de jeux dans l’espace d’exposition** Le Mis en plis, Tous les chemins mènent à l’œuvre, Les Mots du clic / cartes images à poser **FRAC – « La croqueuse »** Saurez-vous retrouver les croquis de la bédéiste Anne-Perrine Couët ? (_de 15h00 à 18h00_) ### **Sur réservation** **VISITES :** **MÉCA – Découvrir l’architecture de la MÉCA** À la découverte de l’architecture de la MÉCA, bâtiment hors-norme conçu par l’Architecte Danois Bjarke Ingels. _Parcours Adulte : 11h30 et 16h30 / Durée : 1h Parcours famille : 13h30 ; 15h30 ; 17h30 / Durée : 1h_ **FRAC – Visite des réserves du Frac** Donner à voir les coulisses du Frac _Horaires : 14h00 ; 15h00 ; 16h00 ; 17h00 / Durée : 45 min/1h_ **FRAC – Dialogue entre œuvres d’art contemporain et architecture** Parcours dédié aux adultes et adolescents Avec un médiateur ou une médiatrice du Frac, venez découvrir des œuvres contemporaines dans les espaces intérieurs et extérieurs de la MÉCA. Cette visite propose un temps de rencontre et d’interaction avec les œuvres en dialogue avec l’architecture. _Horaires visites classiques : 14h30 ; 15h30 ; 17h30 / Durée : 1h_ _Horaire visite Langue des Signes Française : 16h30 / Durée : 1h _ **ATELIER :** **FRAC – Atelier « Effigie du passé, avatar du futur »** Venez vous plonger dans votre passé et vous interroger sur ce qui constitue votre histoire personnelle, familiale et culturelle. Tournez vous aussi vers l’avenir et réfléchissez à vos rêves pour un futur fictionnel, dans lequel chacun incarne son propre super-héros. De cette rencontre entre passé et futur, faites émerger ainsi un avatar personnel, représentant de votre mémoire individuelle et de vos désirs d’avenir. _Horaire : 15h00 / Durée : 1h30 – dédié aux familles à partir de 6 ans_ **PROJECTIONS :** **ALCA – Pas de nostalgie camarade de Isabelle Solas** _2015 / Production : Sister Production_ Au cœur de la ville de Bordeaux demeure la Bourse du Travail, espace public et collectif, à la fois lieu de résistance aux méfaits d’un capitalisme effréné et curieux vestige de cette même époque qui l’a vu naître. Des travaux de rénovation sont en cours et menacent ce petit palais du peuple d’un repositionnement patrimonial, culturel, muséifié et vidé de sa charge politique, racontant l’histoire d’une classe ouvrière qui a été mais n’est forcément plus. Face à ces changements, les travailleurs de la Bourse sont contraints de se poser des questions sur leurs pratiques, et de se demander comment faire venir du monde avec eux, dans ce bâtiment et dans l’engagement syndical. _Horaire : 14h30 / Durée : 52 min_ **ALCA – Oscuro y lucientes / L’incroyable histoire du crâne de Goya de Samuel Alarcon** _2018 / Productions : Marmitafilms, Tourmalet Films_ Le passé demeure enterré dans la mémoire, sous nos pieds. C’est pour cette raison que nous retournons la terre à la recherche de ses reliques ; les ossements. Des fragments de nous qui expriment ceux que nous étions, ceux que nous sommes. D’où nous venons. Après trois jours d’agonie, Francisco de Goya y Lucientes meurt le 17 avril 1828, à Bordeaux. Son corps est enterré dans le cimetière bordelais de la Chartreuse. Personne en Espagne, ni même sa famille, ne réclame sa dépouille. Des décennies passent avant qu’un Consul d’Espagne à Bordeaux ne tombe par hasard sur la sépulture de Goya en ruines… _Horaire : 16h00 / Durée : 85 min_ **PERFORMANCE :** **OARA – Tango Nomade** **Ballet Aérien – création de danse vertical sur la façade de la MÉCA** Entre danse contemporaine et arts plastiques, ce Ballet Aérien est conçu pour quatre danseurs utilisant une technique empruntée aux explorateurs alpins. Les danseurs investissent peu à peu la façade à l’aide des techniciens cordistes invisibles aux spectateurs, se lancent dans une chorégraphie statique puis se laissent entraîner grâce à la corde qui les retient dans un ballet intense et vertigineux pour enchaîner voltige et autres figures aériennes. _Horaire : 18h00 / Durée : 30min_ _Reservation pour Tango Nomade :_ [_[https://oara.fr/reservation](https://oara.fr/reservation)_](https://oara.fr/reservation)

Gratuit. Sur inscription.

La MÉCA – Maison de l’économie créative et de la culture 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:30:00