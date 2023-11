Soirée Trad avec Maud Herrera, « Bòsc » et « Gros Sabot » à La Méca La Méca, Bordeaux (33), 24 novembre 2023, .

Soirée Trad avec Maud Herrera, « Bòsc » et « Gros Sabot » à La Méca Vendredi 24 novembre, 18h30 La Méca, Bordeaux (33) Gratuit, réservation conseillée

Dans le cadre d’une carte blanche au Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin pour le Collectif Garage Résidence

Programme du vendredi 24 novembre 2023

> 18h30 – Tal Coal/Maud Herrera-Hart Brut

[Musique] – Maud HerreraCe projet est né de la mise en musique en 2018 par Maud Herrera du poème Coal d’Audre Lorde. Depuis, l’enjeu de ce solo a été de tisser une musique contemporaine, improvisée et méditée, instrumentale et chantée. Une œuvre ouverte et évolutive qui convoque les mémoires de Pèire Boissière, des chants de traite du Vénézuela, et involontairement aussi des évocations de la voix de Nico du Velvet Underground ou encore des suites de Bach…[Durée : 50 minutes]

> 19h30 – Bòsc/La Crue

[Musique] – Marthe Tourret, Lisà Langlois-Garrigue, Mathilde Spini, Elisa Trebouville et Noëllie NioulouBòsc est le fruit d’une rencontre autour d’un territoire et de ses bordures, de sa langue, de ses chants, de ses tempéraments, de ses rythmes singuliers. C’est un concert qui prend le temps de la veillée qui tend l’oreille aux récits des timbres et des voix nues, aux forces singulières des plaintes et des complaintes.Les musicien·ne·s nous entraînent dans le sud du Massif central.[Durée : 1h15]

> 21h30-23h00 – Gros Sabot

[Final à danser – Musique] – Arnold Courset-PintoutMusicien aux facettes infinies, Arnold Courset-Pintout s’est laissé embarquer par l’énergie des musiques populaires du Poitou. Il mène le bal avec son set électro qui apporte vigueur et poésie au balancement de la danse. Ses créations musicales sont riches de collectages de chanteuses et chanteurs samplé·e·s avec goût et de textures électroniques longuement travaillées.

Restauration légère sur place

Le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin a pour ambition de permettre une meilleure connaissance et appropriation sociale, économique et culturelle des territoires du Limousin en Nouvelle-Aquitaine au travers des musiques traditionnelles et des cultures qui y sont liées.

Au service d’un patrimoine vivant, il développe un projet revendiquant la mise en œuvre des droits culturels, s’inscrivant dans le champ de l’économie sociale et solidaire, et assumant un comportement socialement responsable et respectueux de l’environnement.

Adossées à ce positionnement politique et éthique, les nombreuses initiatives qu’il développe n’en ont que plus de sens.

La Carte Blanche du 06 au 24 novembre à la MÉCA qui rassemble 27 artistes est dédiée au collectif Garage Résidence – Station d’essence patrimoniale que coordonne le CRMTL en coopération avec l’UPCP-Métive (79), l’Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord – ACDDP (24), le CERC – Centre de creacion musicau (64), le collectif Lost in Traditions (19), Les Nuits Atypiques (33) et Clarenza – CCR (64). Il a pour ambition de soutenir collectivement des démarches artistiques de recherche-création contemporaine avec un enjeu d’expérimentation dans le champ de la création d’essence patrimoniale ou traditionnelle, en développant des accompagnements sur mesure et sur le temps long.

La Méca, Bordeaux (33) 5, Parvis Corto Maltese

