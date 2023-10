FIRECRACKER : Skate, Musique, Culture La MÉCA Bordeaux, 7 octobre 2023, Bordeaux.

FIRECRACKER : Skate, Musique, Culture Samedi 7 octobre, 14h30 La MÉCA Gratuit et ouvert à tous.

Porté par Léo Valls et Bordeaux Open Air, FIRECRACKER entend placer le skate & toutes les cultures qui l’entourent au cœur de la ville.

Emparez-vous de la MÉCA et de tous ses espaces extérieurs le temps d’une journée entre sessions libres, dancefloor géant et initiations !

Un événement à vivre

MC : Seb Daurel

DJ SETS : Algéo · Bareeo · BOA DJ’s

Vjing skate : Maz

Yoga namaskate : Lauren Mahan Valls

Initiations au skate : Vincent Dallemagne

Vidéo by Feugz & photos by David Manaud

Infos pratiques

TRAM C & D : Arrêt Tauzia – moins de 10 minutes

LIGNE 31 : Arrêt MÉCA

LIGNES 1, 9, 20, 31, 35 : Arrêt Gare Saint-Jean – moins de 10 minutes

VCUB : Arrêt Quai de Paludate

La MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://firecracker.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T23:59:00+02:00

skate musique

Art direction : @atelier-malinowsky