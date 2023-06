FÊTE DE LA MUSIQUE à ETIENNE MARCEL LA MAZANE Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris FÊTE DE LA MUSIQUE à ETIENNE MARCEL LA MAZANE Paris, 21 juin 2023, Paris. FÊTE DE LA MUSIQUE à ETIENNE MARCEL Mercredi 21 juin, 18h00 LA MAZANE Pour la fête de la musique, nous vous avons concocté un programme bien chargé ! L’événement commencera dès 18h, la Maison Etoa ouvrira le bal avec une Jam Nu Soul. A l’image de tous nos mercredis, l’ambiance sera chauuuuuuude sur le dancefloor de La Mazane… Puis à 21h, le groupe Samba Na Rua prendra la relève pour finir le travail et endiabler la foule jusqu’à ce que minuit sonne… LA MAZANE 9 rue de Turbigo 75001 Paris Paris 75001 Quartier Les Halles Île-de-France http://lamazane.com Café-Culture et studio de danse en plein coeur de Paris ! Accès libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Andréa Fulconis

