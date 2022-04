LA MAYENNE AUTOUR DE LA TABLE Laval, 6 juin 2022, Laval.

LA MAYENNE AUTOUR DE LA TABLE Laval

2022-06-06 11:00:00 – 2022-06-06

Laval Mayenne Laval

EUR 25 Le 6 juin 2022, Laval accueillera le plus grand pique-nique du monde avec 2 500 personnes autour d’une table de 650 mètres à l’aéroport de Laval Entrammes. Il aura pour but d’entrer dans le Guinness Word of Records.

Venez avec partager un moment de convivialité et déguster un menu 100% Mayennais, élaboré par 60 chefs et 60 producteurs.

La plus grande table de pique-nique du monde pour un déjeuner complice

lestablesdelamayenne53@gmail.com

