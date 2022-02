La Mayenne à vélo de Laval à Saint Jean sur Mayenne square de Boston Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

La Mayenne à vélo de Laval à Saint Jean sur Mayenne square de Boston, 6 mai 2022, Laval. La Mayenne à vélo de Laval à Saint Jean sur Mayenne

square de Boston, le vendredi 6 mai à 18:00

Venez partager un moment de convivialité à vélo au bord de l’eau au travers de différentes activités nature qui ponctueront cette balade : découverte de la biodiversité, quizz nature… N’oubliez pas votre pique-nique zéro déchet ! RDV : square de Boston à Laval

2 euros

Centre Initiation Nature – Pays de la Loire Grandeur Nature square de Boston Laval Laval Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T18:00:00 2022-05-06T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu square de Boston Adresse Laval Ville Laval lieuville square de Boston Laval Departement Mayenne

square de Boston Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

La Mayenne à vélo de Laval à Saint Jean sur Mayenne square de Boston 2022-05-06 was last modified: by La Mayenne à vélo de Laval à Saint Jean sur Mayenne square de Boston square de Boston 6 mai 2022 Laval Square de Boston Laval

Laval Mayenne