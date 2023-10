Formation : Ma Voix en Scène La MAVA Lille, 25 mai 2024, Lille.

Formation : Ma Voix en Scène 25 et 26 mai 2024 La MAVA sur inscription

Ce stage n’a pas pour vocation de faire de vous un grand chanteur lyrique, mais plutôt d’apprendre à poser sa voix et à maîtriser sa respiration.

Un stage pour vivre le plaisir de chanter et développer sa voix. Nous explorerons finement et de manière personnalisée les paramètres du son : l’attitude corporelle, la respiration et la gestion du souffle, la résonance, le timbre, l’articulation, la juste énergie qui permet l’endurance…

Nous appliquerons ses paramètres sur la chanson ou le texte choisis en cherchant à en être libre et toucher l’émotion pour l’expérimenter en scène.

Au programme :

1ère journée

– Exploration et conscience des paramètres qui influencent le son.

– Développement concret de chaque paramètre sur un bout de chanson.

2ème journée

– Travail approfondi sur la respiration.

-Routine d’échauffement corporel et vocal

– Travail personnalisé voix et interprétation de votre texte ou chanson En mettant au service du groupe les points techniques abordés pour chacun.

Préparation du stage : Venir avec une séquence de 1 à 3 minutes connue par cœur sur laquelle vous souhaitez travailler votre voix. (Un texte ou une chanson (minimum un couplet un refrain). En prévoir un exemplaire des paroles écrites pour la formatrice.

Si vous travaillez avec un instrument ou sur bande son, emmenez les !

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T18:00:00+02:00

2024-05-26T10:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00