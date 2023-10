Formation : Clown – « Redevenez un nouveau Nez » La MAVA Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Formation : Clown – « Redevenez un nouveau Nez » La MAVA Lille, 30 mars 2024, Lille. Formation : Clown – « Redevenez un nouveau Nez » Samedi 30 mars 2024, 10h00 La MAVA Sur inscription Cet atelier s’adresse à toute personne avec ou sans experience de l’art clownesque qui souhaite découvrir ou émanciper le clown qui est en lui par le plaisir du jeu et de l’improvisation. L’atelier sera axé sur la pratique du clown de théâtre : cet être naïf d’une sensibilité exacerbée capable de transmettre à son public des émotions profondes. Redevenez un nouveau nez pour une journée et venez vous réinventer! La formation débutera par des exercices d’éveil du clown puis se poursuivra par une série d’improvisations en duo sous le regard bienveillant des autres stagiaires. Matériel de clown fourni. La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lamava.fr/wp/clown-redevenez-un-nouveau-nez/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu La MAVA Adresse 34 rue du Long Pot Ville Lille Departement Nord Lieu Ville La MAVA Lille latitude longitude 50.63137;3.087907

La MAVA Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/