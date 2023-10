Formation : Mime – Niveau 2 La MAVA Lille, 17 février 2024, Lille.

Formation : Mime – Niveau 2 17 et 18 février 2024 La MAVA Sur inscription

Grâce au pouvoir du mime, apprenez à maîtriser l’espace temps et donnez vie à votre propre univers. Sur scène pas besoin d’effets spéciaux, ici mouvements et sons suffiront à créer les images dans l’esprit de votre public, la seule limite sera votre imagination. L’importance du regard, la précision du mouvement, et les ruptures physiques seront abordées en solo et en groupe. Différents exercices ludiques de mise en situation permettront d’avancer rapidement dans la pratique du mime, tout en abordant l’importance du séquençage de l’action.

Au programme

1ère journée :

Révision et confirmation des miniatures avec un exercice de groupe (le réveil des géants).

Travailler l’importance du regard afin faire disparaître ou apparaître ce qui nous entoure avec l’exercice de la (maison hantée).

2ème journée :

Travail sur les animaux, en devenir un physiquement (les trucs et astuces pour faire oublier notre corps humain).

Humanisation de ce dernier, afin d’être interviewé et donner vie à un personnage.

Travail de groupe autour des cryptides, créer un animal imaginaire à plusieurs et de lui donner vie (voiture, avion, bateau…).

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:00:00+01:00

2024-02-18T14:00:00+01:00 – 2024-02-18T18:00:00+01:00