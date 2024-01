Trajectoires, par Les Pas Perdus La MAVA Lille, dimanche 11 février 2024.

Trajectoires, par Les Pas Perdus Au cours d’une existence, on peut être la personne la plus importante au monde pour quelqu’un, puis redevenir un étranger. Dimanche 11 février, 16h00 La MAVA sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T16:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-11T16:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:30:00+01:00

Les destins se croisent, ponctuellement ou s’entremêlent durablement. On se côtoie sans se rencontrer. Ou au contraire, on fait un bout de vie ensemble : on s’aime de près, de loin, on se sépare à jamais. Autant de possibilités que de relations, autant de trajectoires à explorer…

Dans ce spectacle d’improvisation long format (1h), Ely et Matthieu dessinent le parcours de deux personnes, et ce qui les relie. Puisque tout est improvisé, ils ne savent pas qui seront leurs personnages, ni ce qu’ils vont vivre… Un peu comme dans la vie !

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lamava.fr/wp/trajectoires-par-les-pas-perdus/ »}]