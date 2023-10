Formation : Mieux gérer son stress grâce à la sophrologie La MAVA Lille, 11 février 2024, Lille.

Formation : Mieux gérer son stress grâce à la sophrologie Dimanche 11 février 2024, 10h00 La MAVA Sur inscription

Stress, trac, anxiété, angoisse, perte de contrôle… autant de mots pour faire part d’un état interne pouvant aller d’inconfortable à complétement invalidant. Ce type de situation peut générer des tensions physiques (mains moites, rougeurs au visage, crampes dans le ventre, etc.), des réactions mentales (pensées parasites, actions incohérentes) et émotionnelles (tristesse, colère, peur, etc.).

La sophrologie est une méthode qui agit sur l’ensemble de ces sphères physique, mentale et émotionnelle. Cette technique repose sur l’écoute de ses ressentis, qui permet de prendre conscience de ses capacités et ainsi mieux appréhender ce stress.

Oui, mais comment cela se passe-t-il concrètement ?

La sophrologie repose sur deux types d’exercices :

Des mouvements doux, venant amener le corps et la tête à un certain niveau de détente, accompagnés notamment par la respiration

Des visualisations d’images positives, venant aider à développer et renforcer votre capacité à mieux gérer ce stress

Vous l’aurez compris, la sophrologie est une méthode allant beaucoup plus loin que la simple relaxation !

Au cours de cette formation, des apports théoriques vous seront apportés sur la sophrologie et la gestion du stress. De nombreux exercices de sophrologie seront également pratiqués. Vous aurez ainsi la possibilité de réaliser ces mêmes exercices en autonomie une fois la formation terminée, afin de gérer au mieux votre stress au quotidien.

Pré-requis :

Venir avec une tenue confortable

Avoir de quoi prendre des notes

Sarah Bellemin est diplômée de l’Institut Français de Sophrologie de Paris. Elle est également formée à la formation pour adultes.

La MAVA 34 rue du long pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France http://www.lamava.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lamava.fr/wp/mieux-gerer-son-stress-grace-a-la-sophrologie/ »}] Metro Lille fives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T16:00:00+01:00

2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T16:00:00+01:00