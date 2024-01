Match d’Impro La CRIC – Ados & Adultes de Lille et Douai La MAVA Lille, dimanche 28 janvier 2024.

Match d’Impro La CRIC – Ados & Adultes de Lille et Douai « L’improvisation suivante aura pour thème… » Dimanche 28 janvier, 16h00 La MAVA sur réservation

1 match, 2 équipes, 10 joueurs, 1 seul objectif : vous faire rire, pleurer, vibrer au gré des improvisations !

Encadrés par un staff d’arbitrage impitoyable, les Ados et les Adultes se rencontrent et créent des équipes mélangeant La CRIC de Lille et de Douai !

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France