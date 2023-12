Le Loup-Garou, de Roger Vitrac par La CRIC La MAVA Lille Catégories d’Évènement: Lille

Fin : 2024-01-14T16:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:30:00+01:00 Tragédie légère ou vaudeville poétique, fantaisie légère ou drame burlesque, pièce drôle ou drôle de pièce, Le Loup-Garou de Roger Vitrac est un peu tout cela à la fois. Ce conte libertin, tournant en dérision, dans la meilleure tradition surréaliste, les interprétations idéalistes du mythe de Don Juan et celui du loup-garou, décape le rituel de la sexualité pour y découvrir, selon l’auteur, le véritable sens du mot Amour. Comédie douce-amère, tantôt burlesque, tantôt classique, tantôt osée… Mise en scène et direction : Jean-Marc Urbaniak

Mise en scène et direction : Jean-Marc Urbaniak

Avec : Jean-Michel Perot, Edmonde Blary, Viviane Broquaire, Cécile Wibaux, Yvon-Paul Lollivier, Françoise Duprez, Damien Tyler, Eric Lambert, Natacha Egorova, Alexis Deleury et Jean-Marc Urbaniak

La MAVA
34 rue du Long Pot
Lille

