Formation : Mime – niveau 1 La MAVA Lille, 16 décembre 2023, Lille.

Formation : Mime – niveau 1 16 et 17 décembre La MAVA 90€ pour le week-end

Grâce au pouvoir du mime, apprenez à maîtriser l’espace temps et donnez vie à votre propre univers. Sur scène pas besoin d’effets spéciaux, ici mouvements et sons suffiront à créer les images dans l’esprit de votre public, la seule limite sera votre imagination. L’importance du regard, la précision du mouvement, et les ruptures physiques seront abordées en solo et en groupe. Différents exercices ludiques de mise en situation permettront d’avancer rapidement dans la pratique du mime, tout en abordant l’importance du séquençage de l’action.

Au programme

1ère journée :

Travail de l’espace (chœur) et des états (balle imaginaire) Premiers pas de mime.

Faire apparaître un objet et le manipuler, le monter de mur en plusieurs étapes, son application et synthèse de tout.

2ème journée :

Travail du point fixe et de l’importance du regard (la porte).

Travail autour de la miniature.

Application et synthèse par deux autour des différents véhicules

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lamava.fr/wp/mime-niveau-1/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00