Concept d’Impro de Noël : Crise au CRIC ! La MAVA Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Concept d’Impro de Noël : Crise au CRIC ! La MAVA Lille, 10 décembre 2023, Lille. Concept d’Impro de Noël : Crise au CRIC ! Dimanche 10 décembre, 16h00 La MAVA sur réservations Concept d’Impro de Noël : Crise au CRIC ! Le CRIC (Centre de Recherche International sur le Climat) est en émoi. Il n’y a ni neige, ni sapins, ni rennes pour Noël. Il ne reste que quelques jours aux chercheuses du CRIC pour trouver une solution et sauver Noël ! La MAVA 34 rue du long pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France http://www.lamava.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lamava.fr/wp/concept-dimpro-de-noel-crise-au-cric/ »}] Metro Lille fives Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu La MAVA Adresse 34 rue du long pot Ville Lille Departement Nord Lieu Ville La MAVA Lille latitude longitude 50.63137;3.087907

La MAVA Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/