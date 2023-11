Concept d’Impro : Improhlanta La MAVA Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Concept d’Impro : Improhlanta La MAVA Lille, 9 décembre 2023, Lille. Concept d’Impro : Improhlanta Samedi 9 décembre, 20h00 La MAVA sur réservations A la fin, il n’en restera qu’un ! 10 joueur.ses se retrouvent sur une île déserte et chacun.e espère gagner le précieux totem. C’est à vous public de décider quel aventurier quitte l’aventure et qui poursuit l’impro. Qui choisirez-vous ? Public, à vos votes ! La MAVA 34 rue du long pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France http://www.lamava.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lamava.fr/wp/concept-dimpro-improhlanta/ »}] Metro Lille fives Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T21:30:00+01:00

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T21:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu La MAVA Adresse 34 rue du long pot Ville Lille Departement Nord Lieu Ville La MAVA Lille latitude longitude 50.63137;3.087907

La MAVA Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/