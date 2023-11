Le Dieu du Carnage La MAVA Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Le Dieu du Carnage La MAVA Lille, 3 décembre 2023, Lille. Le Dieu du Carnage Dimanche 3 décembre, 16h00 La MAVA sur inscription Un enfant cogne un autre avec un bâton lui brisant deux incisives. Les parents se rencontrent en toute intelligence et politesse pour régler ce litige à l’amiable. Enfin, au début seulement… Huis-clos captivant, bien contemporain, qui dévoile les failles et les tensions cachées de chaque personnage, jusqu’à une confrontation chaotique. La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lamava.fr/wp/le-dieu-du-carnage-de-yasmina-reza-par-la-compagnie-entre-chien-et-loup/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France

