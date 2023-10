Formation : Improvisation – Solo Poétique La MAVA Lille, 2 décembre 2023, Lille.

Formation : Improvisation – Solo Poétique Samedi 2 décembre, 09h00 La MAVA Sur inscription

Par son immédiateté et l’aspect éphémère de la pratique, l’improvisation permet de sans cesse se renouveler et de créer de nouvelles histoires. Mais dans quelle mesure est-il possible d’explorer son imaginaire et sa sensibilité propre, pour aller vers des narrations plus poétiques ?

Dans cet atelier, les improvisateurices auront la possibilité d’approfondir des aspects plus intimistes de leur jeu : dans un premier temps en variant les supports d’inspiration pour commencer les improvisations (images, textes, musiques…), puis en utilisant le travail du solo pour emmener et transporter leur audience dans leur propre univers. Et puisqu’en impro, nous jouons rarement seul.e, nous verrons finalement comment faire se rencontrer nos espaces créatifs, pour construire ensemble.

Pourquoi « Solo Poétique » ? Parce que, comme l’improvisation, la poésie est une forme de création libre et multiple, qui s’appuie autant sur les mots que sur leur absence, en engageant aussi sur le visuel, le corps, les émotions, …

Dans cet atelier, vous serez donc invité.es à utiliser ce qui vous nourrit personnellement en tant que comédien.nes, pour arriver à le transmettre, avec justesse et confiance, dans votre jeu improvisé.

Prérequis: avoir des bases en improvisation, se sentir capable de jouer en solo devant un public.

Matériel requis : de quoi prendre des notes, une tenue souple et confortable.

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

