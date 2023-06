Concept d’Impro – Les Pions : tu choisis, on joue La MAVA Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Concept d’Impro – Les Pions : tu choisis, on joue La MAVA Lille, 30 juin 2023, Lille. Concept d’Impro – Les Pions : tu choisis, on joue Vendredi 30 juin, 20h00 La MAVA sur réservations Vous n’avez pas digéré que Jack ne soit pas monté sur la planche dans Titanic ? Vous pensez qu’Hermione est la vraie star de Harry Potter ? Avec « Les pions, tu choisis on joue », fini les frustrations : c’est VOUS qui déciderez de l’orientation de l’histoire à ses moments clés. La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lamava.fr/wp/concept-dimpro-les-pions-tu-choisis-on-joue/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:00:00+02:00 – 2023-06-30T21:00:00+02:00

2023-06-30T20:00:00+02:00 – 2023-06-30T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu La MAVA Adresse 34 rue du Long Pot Ville Lille Departement Nord Lieu Ville La MAVA Lille

La MAVA Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Concept d’Impro – Les Pions : tu choisis, on joue La MAVA Lille 2023-06-30 was last modified: by Concept d’Impro – Les Pions : tu choisis, on joue La MAVA Lille La MAVA Lille 30 juin 2023