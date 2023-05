Match d’Impro : La nouvelle génération relève le défi ! La MAVA Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Match d’Impro : La nouvelle génération relève le défi ! La MAVA, 19 juin 2023, Lille. Match d’Impro : La nouvelle génération relève le défi ! Lundi 19 juin, 20h00 La MAVA sur réservations 1 match, 2 équipes, 10 joueurs, 1 seul objectif : vous faire rire, pleurer, vibrer au gré des improvisations ! Encadrés par un staff d’arbitrage impitoyable, la nouvelle génération de La CRIC est prête à relever le défi pour vous offrir un match d’impro incroyable ! La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lamava.fr/wp/match-dimpro-la-nouvelle-generation-releve-le-defi/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-19T20:00:00+02:00 – 2023-06-19T22:30:00+02:00

2023-06-19T20:00:00+02:00 – 2023-06-19T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu La MAVA Adresse 34 rue du Long Pot Ville Lille Departement Nord Lieu Ville La MAVA Lille

La MAVA Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Match d’Impro : La nouvelle génération relève le défi ! La MAVA 2023-06-19 was last modified: by Match d’Impro : La nouvelle génération relève le défi ! La MAVA La MAVA 19 juin 2023 La MAVA Lille lille

Lille Nord