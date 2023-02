Voulez-Vous par la compagnie Le MaelstrÖm Théâtre La MAVA Lille Catégories d’Évènement: Lille

La MAVA 34 rue du Long Pot Fives Lille 59042 Nord Hauts-de-France Le 8 novembre à Audresselles : Thomas se promène sur la plage. Il est triste. Il se souvient… Marie, elle, se débat dans une vie difficile qui ne lui laisse qu'un seul rêve : vivre comme dans une comédie musicale ! Ils se croisent, font connaissance. Se redonnent rendez-vous chaque année, le 8 novembre à Audresselles, jusqu'au jour où… L'alternance de scènes de vie (dans le langage actuel, juste, cru et intime d'Antoine Lemaire) ; de danses et chants portés par 14 comédien.nes font de ce spectacle une plongée poignante, abasourdissante et totalement jubilatoire pour un public qui en redemande. Comédie musicale – Création Originale

Texte Antoine Lemaire

Mise en scène Violaine Debarge

Conseil & direction chorégraphique Audrey Delemer

Lumière Caroline Carliez

Son Baptise Sellier

Avec les 14 comédien.nes de la troupe détÖx du maelstrÖm théâtre :

Céline Gherbi, Chloé Potier , Denise Cassou, Elodie Saunié, Fanny Beaucourt, Frédéric Coquelet, Henri Béthune, Isabelle Thuillier, Johan Lefebvre, Lucie Desclos, Mathias Nowakowski, Mathieu Fournier, Olivier Geniaut, Sonia Baguès.

