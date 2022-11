Eloquence – Comment pratiquer l’éloquence via un discours théâtralisé – Nouvelle date ! La MAVA Lille Catégories d’évènement: Lille

Eloquence – Comment pratiquer l'éloquence via un discours théâtralisé – Nouvelle date ! Samedi 11 mars 2023, 10h00 La MAVA

Le but ultime étant, en fin se session, de savoir vendre le produit le plus important qui ait jamais existé : VOUS ! La MAVA 34 rue du Long Pot Fives Lille 59042 Nord Hauts-de-France L’objectif de cette formation proposée par la CRIC n’est pas de faire de vous un maître du barreau mais plutôt de vous apprendre à captiver votre auditoire et ainsi faire passer vos idées. Vous serez à la fois force de proposition mais aussi et surtout force de conviction. Il s’agit bien de pratiquer l’éloquence via un discours théâtralisé Ensemble, nous relèverons le défi de la prise de parole en public ! Chaque session, de 10 participants maximum, comprend des exercices sur la posture, la gestuelle, la maîtrise des émotions et de la parole. Le but ultime étant, en fin se session, de savoir vendre le produit le plus important qui ait jamais existé : VOUS !

Au programme 10h00 -11h00 : Présentation de chacun, les attentes 11h00 – 13h00 : La gestuelle et le regard, le plaidoyer, défendre son sujet 14h00 – 15h30 : Lecture d’un texte de manière théâtrale 15h30 – 17h00 : Comment tenir le public en haleine : les émotions les confidences, le silence… 17h00 – 18h00 : Seconde lecture du texte proposé en début de session. Synthèse et bilan de la journée.

