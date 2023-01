On sait pas quand ça s’arrête de Gil Desplanques par la Compagnie L’Aparthéâtre La MAVA Lille Catégories d’Évènement: Lille

On sait pas quand ça s'arrête de Gil Desplanques par la Compagnie L'Aparthéâtre Dimanche 5 mars, 16h00 La MAVA

Une pièce écrite et mise en scène par Gil Desplanques handicap moteur mi La MAVA 34 rue du Long Pot Fives Lille 59042 Nord Hauts-de-France C’est une pièce folle qui raconte les péripéties de la première ratée d’une pièce sensée représenter un speed dating. Tout s’emmêle, les acteurs se trompent, les quiproquos s’enchaînent : la société Allodécors livre en catastrophe deux chaises, mais aussi une armure car l’auteur qui bégaie a dit chevalier au lieu de chevalet. Un client, trompé par le décor d’hôtel, se croit vraiment dans un hôtel, et prend une actrice pour une femme qui veut le séduire (car elle joue son rôle), puis pour une prostituée. Une des actrices fait tellement d’obstruction que le metteur en scène la remplace au pied levé par une spectatrice dont il réquisitionne, en passant, la place. Celle-ci se révèle à moitié folle. Un homme a été recruté pour remplacer un acteur défaillant, mais il pense participer réellement à un speed dating dans lequel il rencontre sa femme qui vient de le quitter. Il se cache dans l’armure pour l’épier, armure qui est prise plus tard par un autre pour une poubelle design-ée, ce qui incite une actrice à y jeter sa cigarette allumée… Bien d’autres événements s’accumulent et font prendre l’eau à la représentation et perdre les pédales au metteur en scène et à l’auteur qui, perdant toute mesure, se laissent dépasser par leurs émotions et, aussi, par les acteurs… Quand et comment tout cela va-t-il finir ?

