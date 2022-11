Prise de parole en public – Nouvelle date ! La MAVA Lille Catégories d’évènement: Lille

Ensemble, nous relèverons le défi de la prise de parole en public ! La MAVA 34 rue du Long Pot Fives Lille 59042 Nord Hauts-de-France Tous les jours, dans la vie professionnelle, au cours du cursus scolaire ou universitaire, nous sommes confrontés à l’autre et aux autres. Comme chacun sait, il n’est pas toujours évident de s’exprimer en public. Pour vous aider face à ces situations, La CRIC vous propose une journée de formation au cours de laquelle vous serez les acteurs de différentes mises en situation. Ensemble, nous relèverons le défi de la prise de parole en public ! Chaque session, de 10 participants maximum, comprend des exercices sur la posture, la gestuelle, la maîtrise des émotions et de la parole. Le but ultime étant, en fin se session, de savoir vendre le produit le plus important qui ait jamais existé : VOUS !

Au programme 10h00 -11h00 : Présentation de chacun, les attentes 11h00 – 13h00 : La gestuelle et le regard 14h00 – 15h30 : Mener une conférence, une présentation, un entretien 15h30 – 17h00 : Le camelot ou comment tenir le public en haleine, la confidence, le silence… 17h00 – 18h00 : Les techniques (la boite à outils). Synthèse et bilan de la journée.

