Avec Améthyste, Breath’Art et Tip’N Turn handicap moteur mi La MAVA 34 rue du Long Pot Fives Lille 59042 Nord Hauts-de-France La MAVA accueille entre ses murs trois compagnies de danse à l’année. Ce week-end nous les mettons à l’honneur et organisant un festival de danse !

L’occasion pour Améthyste, Breath’Art et Tip’N Turn de vous montrer leurs univers lors de ce week-end dansé, plein de poésie et d’émotions.

