Un petit TOUR aux Portes Ouvertes de l’atelier de CÉRAMIQUE ! La Mauvernière, 29 mars 2023, Descartes. Un petit TOUR aux Portes Ouvertes de l’atelier de CÉRAMIQUE ! 29 mars – 2 avril La Mauvernière L’atelier de la Mauvernière propose des portes ouvertes afin de découvrir les différentes techniques qui sont urilisées dans l’atelier. « Je pratique la sculpture, la poterie (au tour), et le modelage aussi. » Ces techniques vous sont montrées et expliquées, ainsi que l’utilisation des différents outils au cours d’une démonstration au tour de potier.

Differents bols, tasses, tasses à thé, petits saladiers etc terminés sont exposés pour vous immerger dans l’univers de la créatrice.

« L’atelier est installé dans un vieux bâtiment superbe avec ses murs en vieilles pierres, très lumineux avec une grande baie vitrée et situé dans un vieux jardin magnifique. » La Mauvernière 9 route de la Mauvernière 37160 Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lamauverniere.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 sculpture céramique poterie modelage atelier terre Sculpture ©Marie-André BEECKMANS

