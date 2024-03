LA MAUVAISE RÉPUTATION CAPLE – Centre d’Art et de Photographie Lumière d’Encre Céret, vendredi 22 mars 2024.

LA MAUVAISE RÉPUTATION Exposition « LA MAUVAISE RÉPUTATION » par Geoffroy Mathieu au Centre d’art et de photographie Lumière d’encre à Céret 22 mars – 14 juin CAPLE – Centre d’Art et de Photographie Lumière d’Encre

Geoffroy Mathieu explore la manière dont les préoccupations environnementales et politiques se matérialisent dans le paysage à travers son travail à l’Observatoire Photographique du Paysage (OPP). Diplômé de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, il réside et travaille à Marseille. Son intérêt se porte sur les paysages en évolution, dans les zones rurales, notamment à travers des commandes pour des observatoires photographiques du paysage ; ainsi que sur les métropoles.

Geoffroy Mathieu explore avec son appareil des territoires en évolution, des frontières et des zones de transition périurbaines. Imprégnées de « résistances poétiques » rencontrées dans les usages de ces lieux, ses images oscillent entre documentaire et fiction. En 2021, il travaille sur le ruisseau des Aygalades sous le titre « La mauvaise réputation, le ruisseau des Aygalade », une série photographique accompagnée d’une performance, mettant en lumière un lieu où l’équilibre écologique est perturbé et négligé par ses habitants, une beauté tragique qui suscite la réflexion.

CAPLE – Centre d’Art et de Photographie Lumière d’Encre Céret Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie place Pablo Picasso