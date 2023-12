Gaming Day du rétro à l’actuel La Maugerie Vienne-en-val Catégorie d’Évènement: Vienne-en-val Gaming Day du rétro à l’actuel La Maugerie Vienne-en-val, 27 janvier 2024 13:00, Vienne-en-val. Gaming Day du rétro à l’actuel Samedi 27 janvier 2024, 14h00 La Maugerie Bornes d’Arcade à partir de 6 ans, flippers, consoles rétro, réalité virtuelles à partir de 8 ans, jeux de la massue, du coup de poing et structures gonflables. Restauration sur place. La Maugerie Vienne-en-val Vienne-en-val [{« type »: « email », « value »: « kidsevenement45@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

