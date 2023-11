Ski Snow and Fun La Matrassière Saint-Julien-en-Vercors Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Julien-en-Vercors Ski Snow and Fun La Matrassière Saint-Julien-en-Vercors, 2 janvier 2024, Saint-Julien-en-Vercors. Ski Snow and Fun 2 – 6 janvier 2024 La Matrassière 580 Les jeunes viennent profiter de la neige en montagne pour découvrir leur premières sensations de glisses. En luge, en ski alpin et en raquettes. Sans oublier tous les charmes de la colos et de l’hiver avec veillée, grand jeux et chocolat chaud. La Matrassière Hameau de la Matrassière 26420 Saint Julien en Vercors Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 36 14 71 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@clvrhonealpes.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-02T08:00:00+01:00 – 2024-01-02T20:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Drôme, Saint-Julien-en-Vercors Autres Lieu La Matrassière Adresse Hameau de la Matrassière 26420 Saint Julien en Vercors Ville Saint-Julien-en-Vercors Departement Drôme Age min 11 Age max 14

