Cuisine ta colo La Matrassière Saint-Julien-en-Vercors Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Julien-en-Vercors Cuisine ta colo La Matrassière Saint-Julien-en-Vercors, 22 octobre 2023, Saint-Julien-en-Vercors. Cuisine ta colo 22 – 28 octobre La Matrassière 520 Au menu :

La confection de ton pain : grâce à la découverte d’un Four Ambulant.

Une visite à la ferme pédagogique : à la rencontre de nos amis les bêtes.

Des ateliers cuisine : avec la préparation d’une soirée resto ! La Matrassière Hameau de la Matrassière 26420 Saint Julien en Vercors Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@clvrhonealpes.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T15:00:00+02:00

2023-10-28T12:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:30:00+02:00 cuisine alimentation Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Julien-en-Vercors Autres Lieu La Matrassière Adresse Hameau de la Matrassière 26420 Saint Julien en Vercors Ville Saint-Julien-en-Vercors Departement Drôme Age min 3 Age max 8 Lieu Ville La Matrassière Saint-Julien-en-Vercors latitude longitude 45.041909;5.439944

La Matrassière Saint-Julien-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-en-vercors/