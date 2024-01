La matinée nettoyage Sermersheim, samedi 17 février 2024.

Rendez vous petits et grands à 9h30 au Jardin de Sermersheim route de Stotzheim munis de gants et bottes.

L’objectif est le nettoyage des carrés de cultures potagères, de la serre, … dans le but de préparer le jardin pour le printemps prochain mais aussi découvrir un outil pédagogique à destination des enfants du villages mais aussi des villages voisins. Faire connaitre le Jardin pédagogique de notre village en rassemblant toutes les personnes soucieuses de s’initier au jardin, arboriculture, dans le cadre de la protection de l’environnement et du développement durable. Des animations à destinations des enfants sont proposées tout au long de l’année ainsi que des moments conviviaux.

Un brunch sera offert à l’issue de la matinée à la salle des associations. EUR.

Route de Stootzheim

Sermersheim 67230 Bas-Rhin Grand Est lejardinpedagogiquesermersheim@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:30:00

fin : 2024-02-17



