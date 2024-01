La Matinée du Supérieur EPL Haute-Corrèze Rue de l’École Forestière Meymac, samedi 27 janvier 2024.

La Matinée du Supérieur EPL Haute-Corrèze Rue de l’École Forestière Meymac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 09:00:00

fin : 2024-01-27 13:00:00

Nous vous accueillons pour découvrir les BTS du LEGTA Henri Queuille de Neuvic et de l’Ecole Forestière de Meymac.

Afin de faciliter l’accès à l’information, cette matinée est également accessible en visioconférence

Programme :

– 9h15 10-15 présentation du BTS GF (Gestion Forestière)

– 10h30 11h30 présentation du BTS TC (Technico-Commercial produits de la filière forêt/bois)

– 11h45 13h présentation générale du Lycée, visite virtuelle, la vie au lycée (internat, résidence, self, les activités, etc.)

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Suivez la présentation de nos formations à distance

https://mel.din.developpement-durable.gouv.fr/public/webconf?_key=86TEXU3FKD

Nous vous accueillons pour découvrir les BTS du LEGTA Henri Queuille de Neuvic et de l’Ecole Forestière de Meymac.

Afin de faciliter l’accès à l’information, cette matinée est également accessible en visioconférence

Programme :

– 9h15 10-15 présentation du BTS GF (Gestion Forestière)

– 10h30 11h30 présentation du BTS TC (Technico-Commercial produits de la filière forêt/bois)

– 11h45 13h présentation générale du Lycée, visite virtuelle, la vie au lycée (internat, résidence, self, les activités, etc.)

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Suivez la présentation de nos formations à distance

https://mel.din.developpement-durable.gouv.fr/public/webconf?_key=86TEXU3FKD

.

Rue de l’École Forestière Ecole Forestière de Meymac

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine epl.haute-correze@epl-haute-correze.fr



L’événement La Matinée du Supérieur EPL Haute-Corrèze Meymac a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze