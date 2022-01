La matinale: rencontre avec Jean-Marie Omont, premier assistant réalisateur Bibliothèque du cinéma François Truffaut, 15 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 15 février 2022 au lundi 28 février 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 12h25

La Bibliothèque du cinéma François Truffaut poursuit son immersion dans les métiers du cinéma et vous invite à découvrir le métier de premier assistant réalisateur à travers la voix de Jean-Marie Omont.

En collaboration directe avec le réalisateur, le premier assistant fait partie des cadres de production, il élabore le plan de tournage d’un film et assure le lien entre la production, les acteurs et l’équipe technique. Ses casquettes sont multiples et ses domaines d’activités varient allant du dépouillement du scénario à la gestion du budget de production.

A propos de Jean-Marie Omont:

Après une enfance au Maroc, des études de lettres et une expérience de journaliste à Bordeaux, Jean-Marie Omont intègre les plateaux de cinéma et devient premier assistant réalisateur. Il travaille notamment avec Claude Chabrol, François Ozon, Yves Boisset, Lisa Azuelos, Ron Howard, Tom Hopper… En 2003, son premier court métrage comme auteur-réalisateur, l’Etang est diffusé sur France 2. Reconnu comme scénariste d’abord à la télévision française puis dans l’édition (La Balade de Yaya, vendus à 200 000 exemplaires), il écrit en 2016 un premier long métrage d’animation LULU & NELSON (sortie 2022) et en adapte le scénario pour la BD.

Il développe aujourd’hui des projets cinéma en prise de vue réelle.

La diffusion de La matinale du mois est une rencontre en ligne à visionner ici!

Bibliothèque du cinéma François Truffaut 4, rue du cinéma Paris 75001

Contact : 01 40 26 29 33 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-du-cinema-francois-truffaut-3371 https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://twitter.com/truffaut_cinema

