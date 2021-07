La Matinale d’Irancy Irancy, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Irancy.

La Matinale d’Irancy 2021-07-25 – 2021-07-25

Irancy 89290

EUR Récital de Léa Sicard-Caggini (flûte), Lucile Podor (violon), Julie Sevilla-Fraysse (violoncelle) et Constant Madon.

Récital de Paul Dukas, Villanelle pour cor et piano

Madeleine Dring, Trio pour flûte, hautbois et piano

Fabien Gabel, Fantaisie dans le style de Richard Strauss pour trombone et piano

Frédéric Chopin, Polonaise brillante pour violoncelle et piano

Sergueï Prokofiev, Sonate n°2 en ré majeur pour flûte et piano

Halvorsen-Haendel, Passacaille en sol

Récital de Léa Sicard-Caggini (flûte), Lucile Podor (violon), Julie Sevilla-Fraysse (violoncelle) et Constant Madon.

Récital de Paul Dukas, Villanelle pour cor et piano

Madeleine Dring, Trio pour flûte, hautbois et piano

Fabien Gabel, Fantaisie dans le style de Richard Strauss pour trombone et piano

Frédéric Chopin, Polonaise brillante pour violoncelle et piano

Sergueï Prokofiev, Sonate n°2 en ré majeur pour flûte et piano

Halvorsen-Haendel, Passacaille en sol

dernière mise à jour : 2021-05-26 par