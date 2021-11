La Matinale de Novembre le 6b, 20 novembre 2021, Saint-Denis.

La Matinale de Novembre

le 6b, le samedi 20 novembre à 14:00

Aïkido Seiden Saint0Denis organise une séance d’Aïkido Traditionnel. Nous allons faire ensemble une petite préparation énergétique et respiratoire, quelques techniques de taijutsu et de bukiwaza, et finirons avec une présentation des concepts et objectifs de l’Aïkido Traditionnel. **Cours dirigé** par Sensei Samir Saada. **Accessible** à partir de 13 ans. **Prendre** avec soi une bouteille d’eau, gel antiseptique. **À propos**: L’Aïkido est un art martial qui se pratique avec un ou plusieurs partenaires, tout en souplesse, maîtrise et sans confrontation, dans un esprit calme et un physique dynamique. Aïkido Seiden Saint0Denis est une école qui enseigne dans l’esprit traditionnel de l’Aïkido, les élèves y pratiquent dès le premier jour, les techniques à main nues et avec armes comme le Bokken, le bâton et le couteau. Notre Dojo est attaché à la transmission du savoir faire d’une pratique épurée, transmise de maître à élève depuis le fondateur O’Sensei Morihei Ueshiba. Nous aspirons ainsi à une discipline qui entretient notre corps et enrichit notre esprit au quotidien.

Accès libre à partir de 13 ans

Cours découverte d’aikido traditionnel

le 6b 6-10, quai de seine 93200, Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T16:00:00