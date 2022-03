La Matinale de la Maison du Film : focus sur Normandie Images Bibliothèque du cinéma François Truffaut, 1 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 01 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022 :

gratuit

Comme chaque mois, retrouvez en ligne une rencontre avec un.e professionnel.le du cinéma proposée par la Maison du Film en partenariat avec la bibliothèque du cinéma François Truffaut. En avril, découvrez le travail de l’agence Normandie Images qui accompagne le développement de projets cinématographiques sur le territoire normand.

L’agence Normandie Images œuvre au développement du cinéma, de l’audiovisuel et de la création multimédia, en accompagnant la mise en œuvre des politiques publiques du territoire.

Elle travaille en direction des professionnels, des collectivités publiques et de tous les publics, en accompagnant la création et la production, mais aussi l’accueil des tournages. L’agence mène des actions en faveur de la diffusion des œuvres.

Découvrez plus en détails son fonctionnement à travers une rencontre en ligne d’une heure avec un.e représentant.e de l’agence.

La Maison du Film

La Maison du Film est une structure d’accompagnement et de mise en réseau. Depuis plus de trente ans, elle aide et soutient le cinéma émergent français de diverses façons, en proposant des formations, des résidences, des aides et des accompagnements pour tous les corps de métiers du cinéma. Plus d’informations sur le site

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma Paris 75001

Cinéma;Conférence

Date complète :

DR