La Matinale de la Maison du Film : animation, comment commencer ? Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La Matinale de la Maison du Film : animation, comment commencer ? Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris, 11 octobre 2023, Paris. Le mercredi 11 octobre 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. gratuit

La bibliothèque du cinéma François Truffaut poursuit son immersion dans les métiers du cinéma et vous invite à rencontrer des professionnels du cinéma d’animation autour d’un petit-déjeuner dans le cadre des Matinales de la Maison du Film. Se lancer dans l’animation, c’est autant se lancer dans un format et une technique, que d’apprendre à naviguer dans une profession avec ses codes et ses problématiques propres. Le mercredi 11 octobre à 10h00, la Bibliothèque du cinéma François Truffaut et la Maison du Film vous proposent de rencontrer Sabine Zipci, déléguée générale de l’AFCA (Agence Française du Cinéma d’Animation), Christine Mazereau, déléguée générale du RECA (Réseau des Écoles de Cinéma d’Animation), Baptiste Salvan, producteur de films d’animation

(Pentacle Films), et un.e réalisateur.trice dans le cadre des Matinales de la Maison du Film. Cette table-ronde s’inscrit dans la fête du cinéma d’animation et sera suivie d’un échange avec la salle. Ouverte à toutes et à tous, la Maison du Film accompagne la nouvelle création cinématographique. Chaque mois, l’association propose à ses adhérent(e)s une rencontre avec un(e) professionnel(le) du cinéma ou d’une institution. Ce moment d’échange représente la possibilité de s’informer sur le secteur cinématographique et les problématiques qui y sont liées. Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-du-cinema-francois-truffaut-3371 +33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

