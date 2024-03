La matière mise à prix. Matérialité et marché de l’art 2/2 Salle Rhône 1 Lyon, lundi 24 juin 2024.

La matière mise à prix. Matérialité et marché de l’art 2/2 Camille MESTDAGH, Kim OOSTERLINCK, Léa SAINT-RAYMOND Lundi 24 juin, 11h00 Salle Rhône 1

Ce panel propose d’explorer les questions de matérialité et de matériaux dans le cadre des études sur le marché de l’art, en examinant comment elles peuvent affecter la valeur économique et symbolique des objets. Il s’agira d’étudier quelles stratégies ont été mises en œuvre pour mettre en évidence, souligner la matérialité des œuvres ou, au contraire, la dissimuler. L’accent sera mis sur les marchés de l’art, des années 1700 à nos jours, des tableaux, sculptures et arts décoratifs européens modernes et contemporains, ainsi que des objets archéologiques.

En explorant les catalogues de ventes aux enchères, les inventaires de marchands ou de collectionneurs, les mentions de matériaux sont omniprésentes, qu’il s’agisse des matériaux inhérents aux techniques ou de la matérialité première des œuvres tels les formats, les dimensions, le support, etc.

Les catalogues de vente sont souvent divisés en sections qui abordent directement les matériaux tels que « peintures à l’huile », « bronzes », « porcelaines », etc. Face à la diversité des œuvres et de leurs marchés, les matériaux apparaissent comme la référence première des professionnels pour construire des catégories et des spécialités.

Outre les écoles et la provenance, le jugement esthétique basé sur la matérialité de l’oeuvre a également guidé les attributions. En effet, de nombreux adjectifs étaient utilisés par les experts et les connaisseurs pour décrire les spécificités matérielles des tableaux, comme la « touche » ou la « manière » (Delaplanche, Pomian). Dans les ventes aux enchères, les experts en tableaux étaient ainsi traditionnellement des peintres-restaurateurs, l’expérience s’avérant essentielle à l’expertise.

Pour les arts décoratifs, en particulier pour les bijoux, les armes et les armures, les matériaux – or, argent ou pierres précieuses – sont considérés comme des indicateurs de marché, leur valeur économique étant censée refléter une certaine stabilité dans le prix des objets. L’introduction de nouveaux matériaux a également été à l’origine d’innovations et de nouveaux marchés. Par exemple, les laques et la porcelaine chinoises ou japonaises ont été utilisées par les marchands merciers dans les années 1700 pour introduire de nouveaux types d’œuvres, tels que les meubles en laque. Plus tard, le développement de la valeur culturelle et économique associée à ces matériaux « précieux » a également déclenché l’introduction de « substituts », considérés comme des nouveautés et désirables sur le marché primaire (Berg), mais souvent négligés sur le marché secondaire.

Salle Rhône 1 Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes