La mastication des morts

Place du marché Théâtre les Arts Cluny Saône-et-Loire

2 juillet 2022

Une pièce de Patrick Kermann

L'école de Musique, Danse et Théâtre du Clunisois est heureuse de vous présenter le spectacle de l'atelier ado-adultes dirigé par Priscille CUCHE. Les élèves vous présenteront une pièce de Patrick Kermann, « un oratorio in Progress »

Ce spectacle est déconseillé aux moins de 14 ans.

