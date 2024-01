LA MASTERCLASS DE STÉPHANE PILON Le Centre La Grande-Fosse, samedi 2 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-02 09:00:00

fin : 2024-03-08 17:00:00

Évènement exceptionnel à La Grande Fosse !

Le café associatif culturel “GRANDE FOSSE CAFÉ” a l’immense plaisir d’accueillir le chanteur Québécois Stéphane PILON en RÉSIDENCE D’ARTISTE à La Grande Fosse.

Dans le cadre de cette RÉSIDENCE D’ARTISTE , Grande Fosse Café propose une MASTERCLASS au cours de laquelle Stéphane PILON accompagnera les participants dans la création de chansons et de musiques originales et il partagera son expérience d’auteur-compositeur-interprète.

Bienvenue aux auteurs et musiciens de tous niveaux.

Les chansons créées seront jouées en première partie du CONCERT de Stéphane Pilon, le samedi 9 mars au soir.

Pour écouter Stéphane : https://stephanepilon.bandcamp.com/Adultes

200 EUR.

Le Centre 14 Le Centre

La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est



