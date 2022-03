La master class de Matdeuh, vidéaste sur TikTok Forum des images, 31 mars 2022, Paris.

Pourquoi choisit-on de se lancer sur TikTok et comment y élabore-t-on des contenus engageants et créatifs ? Vidéaste de notre temps, Matdeuh nous – vous – dira tout !

« Je m’appelle Mathieu, Matdeuh sur TikTok, mais vous pouvez m’appeler Mat’.

Ancien développeur d’applications mobiles de métier, je réalise maintenant à plein temps des vidéos sur TikTok. Je suis en quelque sorte un magicien numérique : j’utilise le montage et les effets spéciaux pour donner vie à mes idées les plus créatives. J’ai commencé à faire des vidéos il y a plus de 10 ans, quand j’ai eu ma première caméra et l’envie de créer ne m’a depuis jamais quitté.

J’ai découvert TikTok il y a 4 ans. Au début très sceptique, j’ai trouvé que cette plateforme était un endroit de découverte, mais surtout de création, ou chacun peut partager ses passions dans tous les domaines.

Contrairement à d’autres applications, l’aspect créatif est très mis en avant et TikTok propose régulièrement de nouveaux challenges que tout le monde peut relever et s’approprier à sa manière. Avec son format de vidéos verticales courtes, TikTok est devenu un exutoire créatif pour moi.

Chacune de mes vidéos me prend entre 20 heures et 50 heures et je travaille désormais en binôme pour leurs réalisations. Il y a une grosse étape de préparation, de tournage, et notamment de répétitions, car toutes mes actions sont scriptées. Enfin, l’étape du montage où la magie se révèle. Je peux alors partager mes créations avec ma communauté qui compte actuellement presque 2 millions d’abonnés. »

Si vous voulez découvrir comment on devient vidéaste sur TikTok, venez assister à la master class de Matdeuh au Forum des images, le jeudi 31 mars à 19h !

Forum des images 2 rue du cinéma Paris 75001

Contact : 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages

