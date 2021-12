Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan La mascotte Patou au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

La mascotte Patou au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan, 22 décembre 2021, Saint-Lary-Soulan. La mascotte Patou au Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan

2021-12-22 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-22 18:00:00 18:00:00 SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Rendez-vous au plateau école du Pla d’Adet Rencontre avec notre mascotte. Rendez-vous au plateau école du Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse SAINT-LARY-SOULAN Pla d'Adet Ville Saint-Lary-Soulan lieuville SAINT-LARY-SOULAN Pla d'Adet Saint-Lary-Soulan