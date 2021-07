Paris Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Paris La Masca ! : rencontre Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Masca ! : rencontre Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal), 7 octobre 2021-7 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Catherine Cointe, dessinatrice sourde et Marie-José Chabbey nous emmènent dans le processus de création de leur nouvelle bande dessinée : La Masca. En présence d’interprètes en LSF. Tirée des légendes de la vallée des Merveilles, l’histoire, située dans un Moyen-Âge imaginaire, est racontée par le diable en personne. Ce personnage malicieux évoque une jeune fille accusée de sorcellerie et chassée de son village : la Masca ! Catherine Cointe, jeune dessinatrice sourde, s’est rendue dans la vallée de la Roya pour faire des croquis des lieux et a campé avec une grande maestria les personnages de ce récit. Un film en LSF devait accompagner la BD, avec Levent Beskardes dans le rôle du diable. Le tournage en a été interrompu à cause de la pandémie et le film n’est pas encore terminé, mais surprise… Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) 26, rue Chaptal Paris 75009

2 : Blanche (288m) 2, 12 : Pigalle (416m)

Contact :bibliothèque Louise Walser-Gaillard 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr Animations -> Lecture / Rencontre Ados;Bibliothèques;En famille

Date complète :

2021-10-07T19:00:00+02:00_2021-10-07T21:00:00+02:00

Crédits Catherine Cointe

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Adresse 26, rue Chaptal Ville Paris lieuville Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Paris