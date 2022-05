Le petit Marché d’hiver d’A.Tout’Art maison du plateau La Martyre Catégories d’évènement: Finistère

Le petit Marché d’hiver d’A.Tout’Art maison du plateau, 7 décembre 2019 14:30, La Martyre. 7 et 8 décembre 2019 Sur place gratuit Marché des arts et créateurs d’art 7 em édition du marché des arts et créateurs d’arts sur le plateau route des enclos. 18 exposants vous accueillerons : entre bois tournés, pierres taillées, bijoux, jouets, confections, broderies, tissages, confiseries etc.. restauration sur place au stand crêpes chaudes et à emporter. boissons traditionnelles spéciale noël chaudes recettes anciennes Tout est absolument unique, et, fait main en local. maison du plateau route de ploudiry 29800 La Martyre 29800 La Martyre Finistère samedi 7 décembre 2019 – 14h30 à 15h00

