La Martyre a Tous Traits La Martyre, 16 juillet 2022, La Martyre.

La Martyre Finistère La Martyre

Le patrimoine de La Martyre et du Cheval Breton sont intimement liés de part leur histoire depuis plusieurs décennies. nA l’occasion du concours cantonal de modèle et allures du Cheval Breton avec une vingtaine de pouliches et juments poulinières suitées de leurs poulains, et dans le cadre de la valorisation du patrimoine et de la culture, Atout’Art, la Société Hippique Pen Ar Bed, et la commune de La Martyre vous invitent à associer l’art en toute liberté avec le Cheval Breton et les beautés cachées de la commune. nCette animation totalement gratuite, permettra aux novices, amateurs et confirmés d’essayer, sans complexes, de croquer des éléments représentatifs du site ou de l’emblème local : le Cheval Breton. nOuvert à toutes et à tous, ce rendez-vous qui n’est pas réservé uniquement aux artistes déjà aguerris, est avant tout une superbe expérience où les débutants, timides, curieux sont les bienvenus, dès le plus jeune âge au plus avancé. nVenez nous rejoindre et vous tester aux traits en toute liberté (prévoyez feuilles et couleurs) nDes promenades en calèche seront commentées sur le patrimoine bâti de La Martyre. Une belle balade, un jour de fête, une façon aussi de réapprendre à regarder toutes choses et de lâcher prise.

sylvie.cadel@gmail.com https://www.facebook.com/societehippiquepenarbed

