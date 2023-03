Maroquinerie du Cotentin > Journées Européennes des Métiers d’Art La Martinière, 31 mars 2023, Saint-Sauveur-Villages .

Maroquinerie du Cotentin > Journées Européennes des Métiers d’Art

ANCTEVILLE La Martinière Saint-Sauveur-Villages Manche La Martinière ANCTEVILLE

2023-03-31 – 2023-04-02

La Martinière ANCTEVILLE

Saint-Sauveur-Villages

Manche

.

L’imagination et la passion au service du beau et de l’utile,

Du besoin vient l’idée puis le produit. L’imagination le pense, le forme, le façonne. Les mains le fabrique. Le cœur et la passion lui donne la beauté.

Gestes d’antan et innovation.

Comme une majorité d’artisans contemporains, Virginie a appris et conservé les gestes qui lui ont été transmis par ses aînés qu’ils soient nos parents ou des mentors. Mais pour rester dans la course, innover, inventer elle est toujours à l’écoute de nouveaux gestes, de nouvelles techniques et de nouveaux matériels et matériaux.

Fabriquer en France, c’est une évidence pour notre équipe: les objets que nous fabriquons, les prestations que nous proposons ne peuvent être réalisées que par nous ou des sous-traitants français. Nous le revendiquons, le prouvons sur place.

Transmission des savoirs faire et conservation du patrimoine vivant.

L’artisanat est soumis à un devoir : celui de transmettre un savoir-faire pour continuer d’exister. Enseigner consolide un métier, fait évoluer le maître au contact de l’élève, permet l’échange, la confrontation des acquis et des questionnements. Nous recevons donc régulièrement des stagiaires à l’atelier et en 2019 nous avons accueilli Marinette pour son année d’apprentissage, médaille d’argent départemental au meilleur apprenti de France.

maroquineriecotentin@gmail.com https://maroquineriecotentin.fr/

La Martinière ANCTEVILLE Saint-Sauveur-Villages

