Premier départ en douceur La martégale Ancelle, 6 août 2023, Ancelle.

Un séjour idéal pour une première colo, avec rythme adapté aux tout-petits, pour apprendre le vivre ensemble, l’éveil à la nature et au sport : balade avec les ânes, baby accrobranche, baignade mais aussi land’art, découvertes du poulailler et potager sans oublier les essentiels avec le pleins de calîns, amis et siestes !

En moyenne montagne, au sein d’un parc arboré extérieur de 6ha, avec des espaces de jeux, un jardin potager en permaculture, un poulailler/des ânes dans la propriété !

La martégale 05260 Ancelle Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

pleine nature transition écologique